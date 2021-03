Esta noche a las 00:45 horas, un nuevo capítulo en Telecinco

Zeynep está atrapada y no sabe cómo escapar. "Si hago feliz a uno el otro se desmorona. ¿Por qué es todo tan difícil?¿Por qué estoy siendo en medio? Siempre estoy en medio. No quiero que nadie me ame ni se preocupe por mí. No quiero deberle nada a nadie", le dice a su marido, que tendrá la respuesta que tanto anhela la protagonista de 'Mi hogar, mi destino'. "Ahora mi obligación es pensar en ti. Tengo una responsabilidad hacia tu persona. Soy tu marido, somos una familia. Si necesitas algo, si quieres hablar, quieres desahogarte, aquí me tienes. Si quieres gritar hazlo pero hazlo conmigo. Tu hogar está donde yo esté. No te sientas indefensa".

Mehdi pone contra las cuerdas a Zeynep

Y en su deseo por hacer las cosas bien y demostrarle a su mujer que es un buen hombre, Mehdi le pide reunirse con su familia adoptiva para pedirles perdón, especialmente a Faruk, 'su hermano'. Acorraladas, Sakine se presenta en casa de Nermin para suplicarle ayuda para Zeynep. "Le dijimos a Mehdi que Faruk es hermanastro de Zeynep. No pudimos decirle la verdad. Quiere venir esta noche para disculparse por lo sucedido. Hágalo por ella, por su felicidad", le pide a Nermin, que finalmente logra convencer a su marido.

Pero las cosas no salen como Zeynep hubiera deseado. Mehdi encuentra unas fotografías de su mujer con Faruk que dejan claro que no es su hermanastro. ¿Qué hará ahora el mecánico? ¿Será este el fin de su matrimonio?

El encuentro de Zeynep y Faruk

Y mientras Mehdi se empeña en mostrarle que no es el hombre que ella cree, Faruk se desespera al no entender qué es lo que está ocurriendo y la presiona sin descanso para que rompa ese matrimonio. "Lo eres todo para mí. Tú me amas y no voy a rendirme. No cierres todos los caminos que te conducen a mí. No te hagas eso. Si te caes estaré a tu lado. Habla con ese hombre y dile que quieres el divorcio. Yo cuidaré de tu familia. Yo lo solucionaré por ti", le dice a Zeynep, que no cree que el que fuera su prometido pueda hacer nada por liberarla de la presión que siente.

El reencuentro de Zeynep y Nermin

En medio de el caos, Zeynep regresa a casa de su madre adoptiva para pedir perdón por todo lo ocurrido y pedirle un único favor: que la entienda. "Solo os necesito a vosotros. No necesito vuestra ayuda, me he hecho mayor. Deja que dé mis propios pasos, déjame que sea la mujer que tú querías que fuera. He perdido mi camino. No sé cómo ocurrió ni qué hacer, pero algo haré. Voy a solucionarlo sin hacer daño a nadie", le dice Zeynep, que solo quiere llenar el vacío que siente desde niña. "Tú si me entiendes. Cogiste mi mano cuando era invisible. En mi corazón falta algo que no consigo llenar a pesar de tu amor. No sé quién soy ni adonde pertenezco. Todavía estoy buscando mi hogar".

No faltes a tu cita con Zeynep y Mehdi

