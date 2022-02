La romántica felicitación de Oğuzhan Koç a Demet Özdemir en su cumpleaños: "La sonrisa más hermosa"

Demet Özdemir ha cumplido treinta años y la actriz lo ha celebrado este fin de semana por todo lo alto. Ataviada con un look espectacular que no ha pasado desapercibido para sus seguidores, la actriz daba bienvenida a la nueva década con unas fotos de la celebración y un mensaje en el que se muestra emocionada por todo lo que está por llegar.

La actriz, que acaba de comprometerse con el músico Oğuzhan Koç tras superar una importante crisis que les llevó a poner punto y final a su relación, está atravesando uno de sus momentos personales más dulce y prueba de ellos es el texto que ha querido compartir con todos sus fans. "Treinta puede sonar aterrador, pero cuando entras solo estás calentando… Mientras haya personas que nos hagan ser lo que somos y nos guíen siempre hacia lo mejor, tu espalda no se encorvará a ninguna edad... Qué bueno que existes", ha escrito la actriz junto a las imágenes.

La romántica felicitación de su chico

En un día tan especial la actriz ha recibido numerosas felicitaciones de amigos, familiares y compañeros. Por supuesto, su prometido, el músico Oğuzhan Koç, ha compartido una preciosa foto de ambos juntos y le ha dedicado un romántico mensaje.Estoy justo al lado de tu corazón más cálido, ¡soy tan afortunado! Feliz cumpleaños cariño", ha escrito el cantante. La respuesta de la protagonista de 'Erkenci kus' no se hizo esperar y junto a un emoji de un corazón le dejó un precioso mensaje. "Mi amor, tu corazón está en mi corazón".

El look de cumpleaños elegido por Demet Özdemir fue muy comentado en redes sociales. La espalda del vestido blanco que lució, y que era sencillo por delante, llamó mucho la atención y no gustó a los incondicionales de la actriz por el gran lazo que llevaba. También sus zapatos y las joyas con las que completó su look dieron mucho que hablar.