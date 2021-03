Las cosas están cambiando entre Zeynep y Mehdi muy rápidamente. La pareja está cada vez más unidos y la futura abogada ya no duda en defender a su matrimonio y a su marido delante de todos. "Mehdi es la persona más honesta que conozco. ¿Por qué debo avergonzarme?", le dirá a una compañera de la facultad al reprocharle que se haya casado con un mecánico. Además, descubrir que su marido ha hecho lo imposible para conseguir que los profesores le den una nueva oportunidad y le hagan los exámenes a los que le han faltado le hacen verle con otros ojos.

El gesto que destruye a Faruk

Pero la presencia de Mehdi en la universidad tendrá otras consecuencias además de la segunda oportunidad de los profesores a Zeynep. Cuando Faruk se presenta desesperado en la universidad se produce un desagradable encuentro. "Esto no se ha acabado todavía. Mis ojos, mis oídos y mi aliento todavía están contigo. La razón por la que estoy aquí es porque no hay nada en este mundo que me importe más que tú".