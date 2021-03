El sí quiero de Mehdi y Zeynep

El día de la boda ha llegado. La pareja se ha dado el sí quiero. Seguramente Zeynep nunca la imaginó así pero no hay marcha atrás. La pareja se ha dado el sí quiero en una ceremonia a la que no ha faltado nadie del barrio. Arropada por sus padres y la familia de Mehdi y rodeada de cientos de vecinos a los que apenas conoce, la joven abogada ha dado el sí quiero a un hombre al que apenas conoce con la única intención de agradar a su madre.

La respuesta de su marido no será la que Zeynep esperaba. Ni una pizca de arrepentimiento, ni un lo siento. Mehdi no da marcha atrás y le da un ultimátum. "He demostrado ser bastante paciente pero no sigas poniéndome a prueba. Si quieres marcharte, ahí tienes la puerta".