Zeynep echa a Medhi de su vida horas después de su boda: "No me toques nunca más"

Esta noche a las 01:00 horas, disfruta de un nuevo capítulo en Telecinco

Demet Özdemir e Ibrahim Çelikkol son los protagonistas de 'Mi hogar, mi destino'

'Mi hogar, mi destino' está basada en hechos reales

Todo ha saltado por los aires. Apenas unos minutos después de darse el sí quiero con Mehdi, Zeynep ha vivido uno de los peores momentos de su vida al reencontrarse con sus padres adoptivos y con Faruk. ¡Menuda se ha liado! "¿Te he dado unos estudios para esto? No te crie así. ¿Es así como se suponía que iba a ser tu vida? ¿Tanto esfuerzo para nada? Has acabado casándote con alguien como tu padre. Me has decepcionado", le dirá su madre, justo antes de que su padre ponga fin a su relación. "Has acabado donde mereces. Has elegido. Ahora afronta las consecuencias y no cuentes con nosotros".

Sin embargo, la tragedia de Zeynep no ha hecho más que comenzar. Tras la dramática escena protagonizada con sus padres, Mehdi quiere saber. Con Zeynep totalmente destrozada y encerrada en un habitación y el mecánico fuera de sí, Sakine complica aún más la situación con una gran mentira. Pero a Mehdi no es fácil engañarle.

Convencida de que es lo mejor para su hija, Sakine asegura que Faruk es únicamente su hermanastro, lo que provoca el enfado de Zeynep. "Tomas decisiones por mi, deja de meterte en mi vida", le dice a su madre, que encuentra la mejor de las respuestas. "Pensé que si decía eso, se callaría. ¿No le dijiste a Faruk que la señora Nermin era tu madre y yo era la niñera? Por la misma razón que mentiste esa vez, he mentido yo. Ha venido tu madre y se ha enfadado y tú la pagas conmigo".

La complicada noche de bodas de Mehdi y Zeynep

Pero la peor noche de la vida de Zeynep todavía no había terminado. Tras la boda, su madre, su suegra y sus cuñadas intentan aleccionarla para convertirla en la esposa perfecta. "Tienes ciertas responsabilidades hacia tu esposo. Sé obediente. Los hombres en la mesa y en la cama quieren mujeres obedientes", le dice Sakine a una Zeynep que no da crédito a lo que está oyendo. "No es ese tipo de matrimonio", responde sin apenas tiempo de reaccionar.

Sin embargo, Zeynep no está dispuesta a convertirse en la mujer que todos quieren. La primera pelea con su marido no tardará en producirse. "No soy ni un matón, ni de la mafia. Dime la verdad sea cual sea", le dice a una Zeynep que se niega a dar explicaciones provocando que la conversación suba de tono. "Quiero poder confiar en ti, no quiero dudar de tu palabras. Dime qué está pasando y no me hagas resolver esto a mi manera. Tú conoces muy bien este barrio pero yo no conozco tu mundo, ni quiero. Decidiste y nos casamos. Ahora has vuelto a este barrio y no puedes estar entre dos mundos. Si hay algo de lo que tenga que avergonzarse mi madre te romperé el corazón".

La situación es límite y la respuesta de Zeynep no hace más que tensar aún más la situación. "Nunca le he levantado la mano a una mujer y no lo haré. Ten cuidado con tus palabras", le dice a su mujer, a a la que intenta hacerle entender la situación. Me he casado con la chica que creo que me entiende mejor. Tomamos una decisión e hicimos un trato".

Sin embargo, el entendimiento entre la pareja no parece posible. La historia de Mehdi no le sirve a Zeynep. "Te engañas diciendo que es el legado de tu padre. No entiendo qué esperas de mí. Quieres que yo no tenga nada que ver en lo que te ocurra. ¿Quieres acabar como él? Vas por buen camino y me arrastrarás contigo", le dice a su marido, al que le pide entre lágrimas tras contarle todo lo que ha perdido que se aleje de ella. "No vuelvas a tocarme, quiero estar sola".

La madre adoptiva de Zeynep luchará por ella

Pero Nermin no se da por vencida y cree que pueden rescatar a Zeynep. "Están utilizando a mi hija y está recurriendo a la violencia psicológica. Están jugando con los sentimientos de mi hija. Hay que ayudarla", le dice a Faruk, que parece dispuesto a tender su mano a Nermin. "No puede tener en su corazón a alguien que ha conocido hace dos días. Le han lavado el cerebro y esta tontería acabará en un día o dos. Anularemos ese matrimonio".

Y mientras su madre adoptiva sigue luchando por ella, Sakine verá como Zeynep se aleja cada vez más por la dramática situación que ella misma le ha obligado a vivir. "Se ha peleado dos veces en un día, he renunciado a mi futuro por mí y le mentí a mi madre Nermin. ¿Cómo no me advertiste? ¿Quién se cree que es? Vete de aquí", le dice a su madre.

No faltes a tu cita con Zeynep y Mehdi

La historia de amor de Zeynep y Mehdi no es una historia de amor feliz. El drama y la tragedia ha marcado sus vidas y está marcando su matrimonio. ¿Podrán superar todo aquello que les separa? ¿Encontrará Zeynep su hogar y el camino a la felicidad? Si quieres descubrir qué ocurrirá entre ellos, no te pierdas esta noche el nuevo capítulo de estreno de 'Mi hogar, mi destino'. A la 01:00 horas, en Telecinco.

Adelántate a los capítulos de 'Mi hogar, mi destino' en Mitele PLUS