Mehdi y Zeynep advierten a Nermin tras ver a Faruk, en 'Mi hogar, mi destino': "Que no se acerque"

Zeynep y Mehdi están cada vez más unidos y empiezan a actuar como una pareja de enamorados. La fiesta de la primavera en la casa de campo de la familia adoptiva de la joven será una gran prueba para ellos. Sin embargo, Sakine no verá con buenos ojos la invitación de Nermin. Sus celos la llevan a dudar de sus intenciones y eso provoca un duro enfrentamiento con su hija, ante la que se vuelve a colocar como víctima. "Eres igual que Nermin, has empezado a tratarme como ella. A la hija de Nermin hay que complacerla".

Sin embargo, puede que en esta ocasión Sakine no se equivoque. Tras llegar a la fiesta, las diferencias entre Zeynep y Mehdi se hacen más que evidentes y la situación se complicará cuando Faruk aparece en la casa de campo. La pareja se tensa y aunque Mehdi parece tranquilo, le advierte a su suegra. "No va a pasar nada, pero que no se acerque", dice antes de ver que a quien también ha invitado Ekrem es a su amante. Incómodo, Mehdi saldrá de la casa. ¿Qué hará ahora Zeynep?