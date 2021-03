Zeynep y Mehdi, a punto de besarse en 'Mi hogar, mi destino': "Tienes un lugar en mi corazón"

Pero Zeynep siente pánico ante lo que está ocurriendo. "Tengo miedo, siempre lo he estropeado todo. He querido a todo el que me quería y le he hecho daño incluso cuando les quería hacer feliz. No puedes fiarte de mí. No soy quien te hizo decir esas palabras, fue tu corazón. No soy como tú me ves", le dice a su marido, al que parece poco importarle su pasado. "Con tus fallos y tus pecados tienes un lugar en mi corazón".