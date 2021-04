Mehdi y Zeynep se distancian al darse cuenta de sus diferencias: "Este mundo no es el mío"

Lunes, miércoles y viernes, un nuevo capítulo de 'Mi hogar, mi destino' en Mitele PLUS

'Mi hogar, mi destino' es una historia basada en hechos reales

Demet Özdemir e Ibrahim Çelikkol interpretan a Zeynep y Mehdi en 'Mi hogar, mi destino'

Lo que iba a ser una fiesta para acercar posturas con los padres de Zeynep lo ha complicado todo. La futura abogada y su marido se han dado cuenta de las diferencias que le separan. "Es un mundo de apariencias. En mi barrio y en mi casa somos muchos pero sabes en quien confiar. Este mundo no es mi mundo", le dice Mehdi a su mujer, que le reprocha su actitud. "No es tu mundo pero sí el mío. Son mi otra familia", le recuerda.

Durante la fiesta de primavera los desplantes se han sucedido. De una parte y de otra. Un comentario de Mehdi ha empezado todo. "Mientras no acabe no trabajará", ha dicho el mecánico ante una oferta que le han hecho a su mujer, que inmediatamente se ha puesto a la defensiva. "Creo que es una oferta demasiado buena para rechazarla. El sueño de cualquiera de la facultad es trabajar en Nueva York. Voy a estar contigo un año, no he olvidado ninguna de mis responsabilidades. Voy a cumplirlas", le ha dicho al mecánico, que ha tenido que aguantar como su suegra jugaba a las apariencias y ocultaba a qué se dedicaba realmente.

La decisión de Zeynep y Mehdi

La jugada le ha salido bien a Nermin. "Zeynep ha visto con sus ojos lo que yo le he dicho, que no encajan", le decía a Ekrem. Y es cierto. Ambos lo han hecho. Apenas unas horas después del encuentro, cada un por su lado se confesaba con sus amigos y llegaba a la misma conclusión. "Por mucho que nos empeñemos no funcionará. Hay muchas diferencias. En un año volverá a su cama de plumas", decía Mehdi a su primo mientras Zeynep compartía sus sentimientos con Emine. "Tenías razón sobre Mehdi. Es buena persona y guapo. Pero somos diferentes. Siempre estoy eligiendo las palabras para que no me malinterprete. En nuestro mundo somos libres".

Ekrem, entre la espada y la pared

Y mientras Mehdi y Zeynep se distancian, el padre de la joven se ve envuelto en una complicada situación. Su amante no aguanta más y le da un ultimatum. "Mi hija está enferma, necesita un tratamiento y tú no las has reconocido todavía. Tienes que decidir, no puedes estar en dos sitios a la vez", le dice a Ekrem, que le pedirá un poco más de tiempo.

