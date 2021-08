Capítulo 9, temporada 2 de 'Nina: una enfermera diferente'

Nina lo ha conseguido. Pese a la oposición del doctor Proust, ha logrado el puesto de enfermera titular en el hospital. Pero esa no será la única novedad de su vida. Tras la alegría del éxito conseguido y después de la fiesta que organizaron en su honor para celebrar el nombramiento, Nina se despierta junto a Costa, su ex.

Si convertirse en enfermera ya supuso un giro radical en su vida, Nina se enfrenta ahora a un nuevo acontecimiento con el que no contaba. ¿Qué pasará ahora con su ex? ¿Habrá una segunda oportunidad para ellos? Si quieres descubrir qué ocurre entre la pareja, no puedes faltar a tu cita con 'Nina: una enfermera diferente'. Cada domingo, en Divinity.