Tras descubrir qué está embarazada, Nina tendrá que decidir si sigue adelante con el embarazo. En el próximo capítulo descubriremos que, por el momento, no ha sido capaz de abortar. "No puedo hacerlo sola",le dirá a Leo, que le advertirá de los deseos de Costa. "Me avisa a mí para seguir evitándote y que tengas el bebé", le confesará la enfermera a Nina. ¿Qué hará la protagonista de 'Nina: una enfermera diferente'?