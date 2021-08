Alina Boz, cansada de la etiqueta que la acompaña desde niña: "No soy tan fría como parece"

"Haría cualquier cosa por mis amigos", ha dicho la actriz

A sus 23 años, Alina Boz es una de los rostros más populares de la televisión en Turquía. Su debut se produjo en 2013 en la serie 'Cesur Hemşire' y ocho años después ha consolidado su carrera gracias a papeles como el de Azra en 'No sueltes mi mano'. A pesar de su juventud, Alina es una de las actrices más reconocidas y con más proyección de su país. La fama la acompaña desde que era una niña y aunque la gestiona con naturalidad, reconoce que a veces es complicado. "He trabajado en series de televisión desde que tenía 13 años. Hay lugares a los que no puedo ir y me gustaría verlos", ha confesado recientemente en una entrevista.

La etiqueta de mujer fría la persigue

Pese a su popularidad, la gente no conoce realmente a Alina Boz, que se queja de que la imagen que proyecta no tiene nada que ver con la realidad. "Siempre me decían en la escuela que antes de conocerme pensaban que era una persona muy fría pero no soy tan fría como parece. Tengo un grupo de amigos y haría cualquier cosa por ellos", dice la actriz, que ha aprendido a lidiar con estos comentarios. Y es que cuando la conocen, la gente no tarda en cambiar de opinión sobre ella.

Y es que, como la propia actriz ha confesado, es una persona muy emotiva y sensible. ¡Qué se lo digan a sus compañeros en 'Paramparça'! "Lloré durante cinco horas en la cena final de la serie. Estuve en ese programa desde los 15 a los 18 años. Vi a los compañeros en el set más que a nadie", ha recordado en una entrevista concedida recientemente.

Sus problemas de memoria

Pese a su profesión y a que tiene que aprenderse largos guiones, la actriz ha reconocido que para otras cosas tiene un serio problema con su memoria. "Tengo un poco de memoria de pez. Olvido los nombres de las personas y no recuerdo lo que leo", ha revelado la actriz.

'No sueltes mi mano', la serie con la que conocimos a Alina Boz

Tiene cuatro millones de seguidores en Instagram y a pesar de su juventud es una de las actrices más internacionales de Turquía. En 2018, con apenas 20 años, Alina Boz conseguía su primer papel protagonista en una serie. Un papel, el Arza en 'No sueltes mi mano', que supondría el espaldarazo definitivo a su carrera y su lanzamiento fuera de su país. La serie, que se convirtió en todo un fenómeno, ganó varios premios como los Golden Palm Awards y los Turkey Youth Awards en 2019, le valía el reconocimiento en varios países europeos, entre ellos España, donde la historia de Azra y Cenk conquistó al público de Divinity.

