Alina Boz, de 'No sueltes mi mano' y Mithat Can Özer se separan tras tres años de relación

Pero 'No sueltes mi mano' no es la única ficción turca que puedes disfrutar en Divinity. Cada tarde a partir de las 16:45 horas, el canal fenemino de Mediaset ofrece nuevos capítulos de las mejores series que llegan del país otomano. 'Ada Masalı: el cuento de la isla', 'Amor Lógica Venganza', 'Nuestra historia', 'Luz de esperanza', 'Me robó mi vida' o el último gran fenómeno que acaba de aterrizar en nuestro canal, 'Huérfanas'. Si quieres disfrutar de las grandes historias de amor, las mejores comedias románticas o de emotivos dramas, no puedes faltar a tu cita diaria. ¡Te esperamos!