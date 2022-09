Capítulo 2, temporada 1 de 'No te vayas sin mí'

Después del tenso enfrentamiento con Nur a causa del incidente con Mert, Yiğit se da cuenta de que no puede romperle el corazón a su hijo de esa forma . Por muy duro que sea para él y aunque nunca quisiera a İclal, ella era la madre del pequeño y no puede arrebatarle así sus esperanzas de volver a verla. Decidido a subsanar sus errores, el empresario se volcará en hacerle a su hijo una celebración de lo más especial con la que suplir la ausencia de su madre.

Poco a poco, la conexión entre los protagonistas de 'No te vayas sin mí' se va haciendo más evidente. A pesar de que apenas se conocen y que tan solo ha pasado un día desde que la joven se instaló en la granja familiar, eso no es obstáculo para que el empresario se haya despojado de la coraza que ha llevado durante años. Nur es diferente y está descubriéndole un mundo nuevo. Dispuesto a averiguar qué es lo que está pasando y por qué todo está cambiando tan rápidamente, se las ingeniará para tener una cita con ella convirtiéndose en su guía personal por Estambul. Nur y el empresario darán un bonito paseo por la ciudad que acaba haciendo que la chispa salte entre ellos y que la joven, que había pasado muchos años lejos de la ciudad que tanto añoraba, se sincere y le cuente su triste historia.

No han necesitado mucho tiempo para descubrir que estaban hechos el uno para el otro. Su llegada a Estambul ha cambiado su vida y la de Yigit en apenas unas horas. El amor ha llamado a su puerta y los protagonistas de 'No te vayas sin mí' no parece que vayan a resistirse.