Capítulo 155, temporada 1 de 'No te vayas sin mí'

La situación es desesperada e incomprensible. Después de tanto sufrimiento, Nur no entiende por qué si Yiğit quiere estar con ella y ser felices, no permite que IcIal, que ha empezado a darse cuenta de sus verdaderos sentimientos, esté con Firat y ser feliz junto a él. A pesar de que nunca ha estado enamorado de ella, el empresario jamás soportará la idea de que la madre de su hijo se enamore de alguien que sea de su propia familia. Todo ha vuelto a complicarse entre ellos y Yiğit enloquecerá, y una vez más irá en busca de IcIal para que le cuente toda la verdad de lo que ocurre entre ambos. ¿Podrá aceptar la relación y así permitir que la felicidad llegue a la familia Kozan?

Ahora que parecía que los problemas se habían esfumado gracias a los sentimientos de Iclal por Firat, ,Yiğit ha encontrado un nuevo obstáculo. La felicidad de Iclal no puede estar en brazos de Firat. ¿Se dará cuenta de que esta es su única oportunidad para que ambos pasen páginas y sean felices? ¿Podrá Nur hacerle entrar en razón?