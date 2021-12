Capítulo 142, temporada 2 de 'Nuestra historia'

"Cógeme de la mano, no me sueltes, luchemos juntos contra todos", se dicen Barış y Filiz. Con el pequeño Savas fuera de peligro todo ha cambiado entre ellos y la estampa que Selim y Nihal ven de primera mano marca un antes y un después en la historia de la pareja. Filiz y Baris ya no pueden reprimir más sus sentimientos y deciden romper con todo y con todos.