Capítulo 143, temporada 2 de 'Nuestra historia'

La decisión de Barış deja destrozada a Nihal, que, despechada, encuentra un nuevo aliado para tratar de arruinar por completo las vidas de Baris y Filiz . Muy pronto encontrará su punto débil. Las finanzas de la pareja serán las primeras en verse afectadas, pero su plan no terminará ahí. Por su parte, Rahmet decide seguir adelante con su vida aunque sea sin Deniz.

Aunque ellos están dispuestos a ser felices juntos, Nihal no se lo va a poner nada fácil. Después del abandono de su marido, la joven buscará la forma de destruir la felicidad de la pareja. Sin embargo, ellos están acostumbrados a luchar. Su historia nunca ha sido fácil y tratarán de plantarle cara a la ex despechada. ¿Lograrán superar todos los obstáculos que les ponga? Si quieres descubrir qué ocurre entre la pareja protagonista de 'Nuestra historia', no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes a las 17:00 horas, en Divinity.