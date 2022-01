Capítulo 148, temporada 2 de 'Nuestra historia'

Después de su desaparición y con el pequeño Savas ya fuera de peligro, Barış puede empezar de cero. El divorcio de Nihal es un realidad, así que ya no hay nada que impida al doctor y a Filiz retomar sus planes de boda. ¿O sí?

La felicidad no dura mucho a la pareja. La negativa de Hikmet y los problemas en el barrio de Fikret continúan poniéndoselo muy difícil. Además, los esfuerzos de Nihal por seguir arruinándoles la vida complicarán aún más la situación.

A pesar del divorcio, la lucha por ser felices de Barış y Filiz no ha terminado. Nunca lo han tenido fácil y no parece que a partir de ahora vayan a tenerlo. Por suerte, por muy difícil que se ponga todo, nada ha logrado separarles. Y nada parece que vaya a hacerlos. Si quieres descubrir qué nuevos obstáculos tendrá que afrontar la pareja, no puedes faltar a tu cita diaria con ellos en 'Nuestra historia'. De lunes a viernes a las 17:00 horas en Divinity.