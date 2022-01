Capítulo 149, temporada 2 de 'Nuestra historia'

Después de todo lo ocurrido, algo se ha roto en la relación entre Hikmet y Zeynep, y, aunque ella quiere recuperarle, el chico Elibol no está dispuesto a volver atrás ni con ella, ni en su decisión de oponerse a la boda de su hermana .

A pesar de haber logrado el divorcio, dar el paso que les lleve al altar no va a ser fácil. Hikmet no quiere ni oír hablar de la boda de Barış y su hermana y se convierte en el mayor obstáculo entre la pareja, que tendrá que afrontar una nueva y delicada situación. ¿Qué pasará?