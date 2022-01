Capítulo 160, temporada 2 de 'Nuestra historia'

Hikmet ha sufrido un ataque de locura y cada vez ve más señales a su alrededor. En medio de ese brote, el hermano de Filiz no piensa cejar en su empeño de salvar al bebé que ha raptado.

Por si la vida de Filiz y Barış no fuera ya lo suficientemente complicada, los hermanos Elibol no hacen mas que ponérselo más difícil. ¿Qué pasará tras el rapto del bebé por parte de Hikmet? Si quieres descubrir qué ocurre en esta divertida comedia romántica protagonizada por Burak Deniz y Hazal Kaya, no faltes a tu cita con 'Nuestra historia'. Cada tarde, los nuevos capítulos de estreno, en Divinity.