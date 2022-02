Capítulo 171, temporada 2 de 'Nuestra historia'

Por otro lado, ajenos a todo lo que está ocurriendo con la joven, Filiz y Barış siguen lidiando con sus propios problemas al tiempo que ella no pierde la esperanza de convencer a Rahmet de que se vaya a EE.UU y aproveche la beca que le han dado. ¿Qué hará el chico Elibol?

Aunque Filiz y Barış deberían estar viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas, la pareja no puede disfrutar de su futura paternidad por los problemas familiares. Los Elibol siguen dándoles quebraderos de cabeza y parece que si no ponen remedio seguirá siendo así mucho tiempo. Si quieres descubrir qué ocurre con los protagonistas de 'Nuestra historia', no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes en Divinity.