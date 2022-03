Capítulo 187, temporada 2 de 'Nuestra historia'

Ahora sí que sí. Con el dinero en manos de Filiz , la familia por fin podrá poner orden a sus cuentas e incluso compartir un pedacito del premio con sus amigos. La vida por fin sonríe a los Elibol. Gracias al dinero de la lotería, se acabaron las deudas y las penurias... Sin embargo, no todo van a ser buenas noticias. A pesar del buen momento económico, Fikri seguirá haciendo de las suyas.

Después de una vida de sufrimiento y apuros económicos, por fin parece que todo va a cambiar. El premio de la lotería da un respiro a los Elibol pero, ¿durará mucho? Con Fikri cerca, todo puede cambiar repentinamente. ¿Conseguirá Filiz que su padre no le dé mas quebraderos de cabeza y no vuelva a traer los problemas económicos a la familia? Si quieres saber qué ocurre con la familia protagonista de 'Nuestra historia', no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes, en Divinity.