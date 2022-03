Capítulo 192, temporada 2 de 'Nuestra historia'

La situación de la familia Elibol se sigue complicando. La vuelta a casa de Çiçek y Ferda no calma los ánimos de Filiz que sigue muy enfadada con Barış. Angustiado por si el doctor está engañando a su hermana, Rahmet convence a Deniz para espiar a Barış. Por otro lado, Tufan recibe noticias de Tülay que cambiarán para siempre su vida.

