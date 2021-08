Capítulo 37, temporada 1 de 'Nuestra historia'

Pese a todos sus intentos para permanecer al lado de los Elibol, no lo ha conseguido. Barış ya no tiene escapatoria, se le acaba el tiempo y tiene que dejar atrás a Filiz y a sus hermanos. Sin embargo, incapaz de decir adiós, planea un último encuentro con ella.

Además, el profesor de matemáticas de la universidad saca a la luz las trampas de Rahmet que dejan a Filiz totalmente descolocada al no reconocer en la mentira a su hermano.

Toca decir adiós. Pese a sus sentimientos por Filiz, a Barış no le queda más remedio que alejarse de ella y su familia si no quiere que todos sus secretos salgan a la luz y arruinen todo. ¿Será este adió definitivo?