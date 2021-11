Capítulo 99, temporada 1 de 'Nuestra historia'

Tras muchos engaños y después de varias semanas, Ömer confiesa por fin que es el padre de Zeynep. Sin embargo, su versión de lo sucedido no convence del todo a Barış que sigue sin fiarse de él. Pero, por desgracia, esa no es la única noticia que desequilibrará a los Elibol . ¿Qué otra inesperada sorpresa recibirá la familia?

La vida de los Elibol está llena de sobresaltos. Después de que su madre les abandonara y con un padre alcohólico, la vida de estos seis hermanos se centra en sobrevivir y que no les separen los servicios sociales. Por suerte no están solos. Barış es su mejor aliado. Si quieres saber qué les ocurre a la familia protagonista de 'Nuestra historia', no faltes a tu cita con ellos. De lunes a viernes a las 16:45 horas, en Divinity.