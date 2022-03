'Cinco razones por las que odio la actuación de Hazal Kaya'. Ese es el duro y polémico titular del artículo que ha publicado por Ahmet Hakan, el editor jefe del periódico 'Hürriyet', sobre el último trabajo de la protagonista de 'Nuestra historia' . Su participación en la serie 'Pera Palas'ta Gece Yarısı Midnight' no ha sido del gusto del periodista, que ha arremetido brutalmente contra su trabajo.

Tras el artículo, Hazal Kaya se ha defendido a través de las redes sociales de las críticas. "Puede que no te guste pero algunos pueden haber cambiado la escala de la justicia de la crítica. ¡Pero no puedes hacer comentarios de odio sobre mi cuerpo o mi presencia!", ha escrito la actriz, que ha recibido el apoyo de un gran número de fans y compañeros de trabajo.

Las críticas vertidas por Ahmet Hakan no han sentado bien a otras actrices que han mostrado su apoyo incondicional a Hazal Kaya a través de las redes sociales. Una de las primeras en responder ha sido Demet Özdemir. La protagonista de 'Erkenci Kus' no ha dudado en responder al periodista a través de sus redes. "Sabemos lo que significa la crítica, pero lo siento, no puedes acostumbrarte a los insultos. ¡No puedes ignorar los esfuerzos como si fuera normal y subestimar a la persona que tienes enfrente! Sé respetuoso para que te respeten. Condeno los 5 elementos que enumeraste para Hazal Kaya. Es una pena", ha escrito en Twitter la actriz.