Filiz y Baris se besan por primera vez, en el próximo capítulo de ‘Nuestra historia’

"No puedes entrar así en mi vida". Estas son las palabras que Filiz le repite a Baris una y otra vez. La protagonista de 'Nuestra historia' no quiere que el chico del que empieza a enamorarse la juzgue por la vida que tiene, que se centra principalmente en cuidar a sus hermanos, sacar de problemas a su padre e intentar llegar a fin de mes. Tras un tiempo intentando no caer en sus propios sentimientos, finalmente Filiz acude a la cita y termina besándose por primera vez con Baris. "Aquí me tienes, por favor no te vayas nunca", le pide.