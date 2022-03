Hazal Kaya se ha convertido en protagonista de la semana en Turquía después de la brutal crítica que ha recibido de Ahmet Hakan, el editor jefe del periódico 'Hürriyet' , a quien no le ha gustado la actuación de la protagonista de 'Nuestra historia' en la serie 'Pera Palas'ta Gece Yarısı Midnight'. El periodista ha publicado un artículo titulado 'Cinco razones por las que odio la actuación de Hazal Kaya' en los que se ha mostrado implacable. "No sabe cómo poner una expresión en sus ojos y rostro. Siempre está en el estado de ánimo de una niña mimada sin importar cuál sea el escenario. Hay una interminable, interminable artificialidad en su actuación", ha escrito en su columna en 'Hürriyet'.

Ante esta brutal crítica a su trabajo, la protagonista de 'Nuestra historia' no ha dudado en utilizar sus redes sociales para defenderse de lo que considera un ataque injustificado. "¿Cómo puede ser natural una mujer que viaja en el tiempo y retrocede 100 años? ¿Cómo una actriz que interpreta una ficción así puede actuar como si estuviera en el curso ordinario de la vida? No hay un escenario real en la serie, es una ficción de género fantástico. Así que construí mi actuación con estos detalles en mente. Puede que no te guste pero algunos pueden haber cambiado la escala de la justicia de la crítica. ¡Pero no puedes hacer comentarios de odio sobre mi cuerpo o mi presencia! Especialmente cuando se trata de mantener su posición privilegiada, ¡los que sabemos cómo callar no podemos hacerlo!", ha escrito la actriz en su Twitter.