Hazal Kaya, de 'Nuestra historia', reconoce sus manías inconfesables: "Pongo piedras debajo de mi almohada"

Corrían rumores en Turquía y ha sido la propia Hazal Kaya quien lo ha confirmado. La protagonista de 'Nuestra historia' ha visitado el show de Ibrahim Selim y allí ha hablado abiertamente de sus supersticiones y manías. ¡Y no ha dejado indiferente a nadie!

En una divertidísima entrevista, la actriz ha asegurado que muchas de las cosas de las que se dicen sobre ella son ciertas y ha confirmado que tiene ciertas manías que no puede evitar. "Tomo cualquier piedra en la que confío con algo de energía y que es buena para dormir y la pongo debajo de mi almohada" , ha revelado al popular showman turco.

Sin embargo, la actriz ha querido hacer un desmentido importante y ha dejado claro que hay algo que no hace ni piensa hacer. "Por supuesto, no me lavo con vinagre como dicen en las noticias", ha dicho entre risas.