Filiz entrega a la niña perdida y termina en comisaría con su hermana, en el próximo capítulo de 'Nuestra historia'

¡Por fin se han besado! Filiz ha comenzado a confiar en Baris y, aunque todavía tiene algo de miedo al amor, la protagonista de 'Nuestra historia' ha comenzado la relación que tanto deseaba. "Me has besado de repente y creo que es pronto", le dice al protagonista después del romántico beso que tanto habíamos esperado. "Yo sola no puedo con todo. Tengo mucho jaleo y ahora no puedo tener novio ni enamorarme. Estoy agotada y sin tiempo", le confiesa, pero Baris no se rinde y le ha prometido que estará con ella a pesar de las complicaciones de su vida familiar.