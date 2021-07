Tülay, muy decepcionada tras la confesión de Tufan, en el próximo capítulo de 'Nuestra historia'

Filiz lo sabía desde hacía unos días, pero ha preferido que fuese Tufan quién le contase a su íntima amiga la gran mentira. Tras pedirle matrimonio públicamente por la presión de la madre de Tülay , el camarero ha tenido que contarle a su prometida que ya está casado con otra mujer . La reacción de Tülay no se ha hecho esperar y ha salido llorando y gritando de la casa que hasta ahora compartían.

En el próximo capítulo de 'Nuestra historia' podremos saber más sobre la decisión que tomará Tülay a cerca de su relación. Por el momento está bastante seria con Filiz, que ya sabía esto desde hace días. "No quiero romper, sigo enamorada de él, sigo queriéndole mucho, aunque sé que no debería", es lo único que sabe decirle a su amiga, a la que cree que no la entiende porque nunca ha "estado enamorada".