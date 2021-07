Filiz rechaza cualquier acercamiento con Baris: “Somos de dos mundos diferentes”

Disfruta de un nuevo capítulo de ‘Nuestra historia’, de lunes a viernes a las 15:30 horas, en Divinity

Filiz acude a una primera cita con Baris pero rechaza cualquier acercamiento

No va a ser una historia fácil. Filiz está completamente entregada al cuidado de sus cinco hermanos y no tiene tiempo para pensar en el amor. La protagonista de 'Nuestra historia' no quiere que un chico como Baris, que parece tener un gran poder adquisitivo, se fije en ella y tenga que vivir las complicadas situaciones que le pone delante su padre alcohólico. Avergonzada y un poco tímida, Filiz acepta la primera cita con Baris, pero aprovecha también para dejarle claro que son "de dos mundos diferentes".

Por el momento, Baris parece no tener intención de dar un paso atrás. El protagonista de esta historia se ha quedado prendido de la capacidad que tiene Filiz para sacar a su familia adelante y quiere conocerla más, aunque podríamos adelantarle ya que no se lo va a poner nada fácil. ¿Conseguirá Baris romper la coraza que tiene Filiz? No te pierdas el próximo capítulo de 'Nuestra historia', donde cada vez los protagonistas se van conociendo más e intentarán dejar a un lado los prejuicios.

¿Aún no sabes de qué trata 'Nuestra historia'?

Si todavía no te has enganchado a este nuevo boom turco no te preocupes, estás a tiempo. Filiz es la mayor de sus cinco hermanos: Rahmet, Hikmet, Fikret, Kiraz y el pequeño İsmo son los grandes protagonistas de esta historia que narra la lucha de esta joven por sacar a su familia adelante. Muy humildes, sus problemas económicos son más que evidente desde el minuto uno, tal y como comprobamos en el arranque de la serie. A ello se le suma que su padre les complica un poco la vida por sus problemas con el alcohol y las peleas en las que se involucra.

Pero Baris se ha cruzado en sus caminos y hará todo lo posible para que Filiz recupere su vida y pueda disfrutar. ¿Lo conseguirá? ¿Llegará a existir realmente entre ellos una bonita historia de amor? Por el momento, lo que sí tenemos claro es que el protagonista de esta serie te conquistará desde el primer minuto.

