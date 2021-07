¡La espera ha terminado! Hoy podrás disfrutar por fin del preestreno de 'Nuestra historia' . Si no te quieres perder cómo las vidas de Filiz y Barış cambiarán para siempre, tienes una cita hoy a las 19:45 horas. Y el lunes, gran estreno del primer capítulo de 'Nuesta Historia', a las 15:15 horas, en Divinity .

La vida de Filiz está dedicada a cuidar de sus cinco hermanos en un ambiente de pobreza y miseria. Todo su mundo gira entorno a ello ya que su madre les abandonó hace años y su padre es un alcohólico que no asume ninguna responsabilidad. Pero esta situación podría cambiar cuando se cruza por accidente con Barış, un hombre inteligente y muy seguro de sí mismo que intentará colarse en la vida de la joven. Sin embargo, en la vida de Filiz no hay hueco para el amor y no lo tendrán nada fácil.