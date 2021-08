Capítulo 126 temporada 1 de 'Ömer, sueños robados'

Tras el accidente de tráfico, Melis se debate entre la vida y la muerte y Levent se atormenta por la situación y por todo lo ocurrido. El empresario ya no puede más y las fuerzas empiezan a flaquearle.

Parece que ya no hay marcha atrás. Los intentos de Meryem por acercarse a Levent no funcionan y él se muestra cada vez más duro con ella. ¿Qué pasará? ¿Encontrará la herrmana de Ömer la forma de que Levent entienda que si se casó con Tekin fue por él?