Capítulo 130 temporada 1 de 'Ömer, sueños robados'

Sin embargo, la situación de la hermana de Hülya no es lo único que atormenta al empresario, que no puede quitarse de la cabeza la traición de Meryem. Levent continúa enfadado y no quiere saber nada de ella. Tan dolido está que no atiende a razones e incluso rompe la foto que guardaba de ella en su presencia y la echa de su despacho. Ella, hundida, decide apartarse.