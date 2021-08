Capítulo 141 temporada 1 de 'Ömer, sueños robados'

Levent ha tomado la decisión más difícil. A pesar de lo que le dice su corazón, su sentimiento de culpa le ha llevado a decantarse por Melis. Sin embargo, el empresario no ocultará la verdad a su futura esposa y le contará antes de la boda que se casará con ella a pesar de que amará el resto de su vida a Meryem .

El amor a veces no basta. Y eso es lo que les ha pasado a Meryem y Levent. La pareja no ha parado de encontrar obstáculos en su camino a la felicidad y la situación sigue complicándose. Esta vez, la confesión del empresario puede traer graves consecuencias. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Logrará Melis su propósito?