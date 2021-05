Capítulo 56, temporada 1 de 'Ömer, sueños robados'

Tras su liberación, Meryem le deja claro a Levent en el bosque lo que siente por él. Su relación ha cambiado y eso no pasa desapercibido para Melis, que acabará protagonizando una fuerte discusión con Levent. ¿Qué hará la hermana de Hülya ahora?

Pero la felicidad por su liberación no le durará mucho a Meryem. A su regreso y traumatizada todavía por el secuestro, la joven se enfrenta a su padre, que tomará una drástica decisión. Sin embargo, la aparición de Levent y Ömer, que deciden visitarla podría complicarlo todo.

No faltes a tu cita con Ömer

La vida de Ömer ha dado un giro totalmente inesperado. Después de cinco años viviendo una vida humilde que no le correspondía, el destino le ha devuelto al lugar al que pertenece. Sin embargo, la verdad aún no ha salido a la luz. ¿Lo descubrirá Levent antes de que Melis se salga con la suya?