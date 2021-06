Capítulo 68, temporada 1 de 'Ömer, sueños robados'

Melis no está dispuesta a rendirse con Levent pero tiene que cambiar de estrategia. Consciente de que el empresario y Meryem están cada vez más unidos, la hermana de Hülya busca un nuevo aliado para acercarse a él. Con la ayuda de su cómplice, Melis engaña a Levent y finge que ha tenido un accidente de tráfico. ¿Conseguirá así acercarse a él?

Pero no se quedará ahí. Acercarse a Levent no es su único objetivo, además tiene que destruir a Meryem y para ello no dudará en hace creer a todos en la mansión que la hermana de Ömer la agrede. Y su plan funciona. Todos se preocupan por su estado, incluido Levent.