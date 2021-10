Pero no va a ser tan fácil. Meryem tiene todavía en mente el favor que Hülya le había pedido: mantenerse alejada de Levent hasta que Melis estuviese recuperada. Pero esta vez Levent no va a permitir que nadie más que ellos dos decida su futuro: “Ni Melis ni ninguna otra persona podrá separarnos. Tú y yo estaremos juntos para siempre. Pensemos en nosotros primero por una vez. Nos meremos escuchar al corazón esta vez. De ahora en adelante será él el que nos diga cómo actuar, ¿te parece bien?”

Gracias a Aslı (que no pierde una oportunidad de fastidiar a Melis), la fotógrafa está siendo testigo de todo. Y si antes tenía odio acumulado, esto no ha hecho más que poner toda la maquinaria a tope para planear la peor venganza que se puedan imaginar: “Habéis cavado vuestra tumba. Acabaré con vosotros de una vez y no os dará tiempo ni a reaccionar. No deberías haberle dado el anillo. Voy a hacer algo tan despiadado que me acabareis suplicando que os ayude”.