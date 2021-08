Bahadır, tajante con Levent, en el próximo capítulo: “Meryem debería irse a Italia, lo voy a organizar todo”

Estambul ya no es una ciudad segura para Meryem. Al menos eso es lo que opina Bahadır y no duda en hacérselo saber a su hermano: “Necesitas una solución definitiva. Por el bien de Meryem no podéis estar juntos y tiene todo el derecho a estar asustada. No es justo exponerla a eso, debería irse a Italia con Vedat. Tenemos que hacerlo por el bien de Meryem, esto es lo mejor”. Levent parece estar de acuerdo con las palabras de Bahadır, pero, ¿Cómo reaccionará Meryem cuando se entere?