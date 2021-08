Levent va a visitarle a la cárcel y el padre de Meryem aprovecha para pedirle que cuide de su hija: “Sé que han pasado muchas cosas, pero también sé que quieres a mí hija. Así que, protégela por favor. He oído que también fuiste padre, así que debes saber lo que eso significa. Puedo imaginarme que fuiste mejor padre que yo. Conozco a Meryem, mi hija esconde la angustia que ha sufrido, nunca lo demuestra. Cuida de Meryem”.

El secuestro del hombre de Siyah ha terminado como nadie se esperaba: Meryem ha recibido un disparo en el brazo y Durmuş ha aparecido en la casa y ha disparado a Tekin por la espalda para proteger a su hija. Además, sabe que el plan de Siyah es matar primero a Meryem y luego a Tekin. Meryem y Levent se van al hospital y Durmuş se queda en la casa, sabiendo que la policía va a ir a por él, pero se sacrifica por Meryem: “Siempre te he querido, hija”, se sincera. Mientras, Tekin y el secuestrador forcejean y vuelve a sonar un disparo.

En el hospital, los hombres de Siyah entran buscando a la joven, pero Levent, que oye todo, les despista y consigue que no puedan ver que, tras las cortinas, se encuentra la mujer que buscan. Al empresario solo se le ocurre una opción para proteger la vida de Meryem, y es llevarla a la mansión, pero ella no está preparada para volver.

Parece que la estancia de Meryem en la mansión va a durar unos días hasta que las aguas se calmen, pero ella quiere irse cuanto antes, no se siente nada cómoda allí. Ayşe va a visitarla y le propone contarle toda la verdad a Levent sobre el matrimonio con Tekin: “Podría ser muy tarde si no haces algo ahora. Ahora Tekin está ocupado con sus problemas, no le puede hacer nada a Levent”, le dice su amiga. ¿Aprovechará Meryem esta oportunidad para sincerarse con él? ¿Hará algo Melis para deshacerse de la joven?