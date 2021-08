Como la prioridad de Melis es ir a ver a Tekin, finalmente es Meryem la que acude a la reunión de padres con Levent y la conclusión de la directora es clara: Ömer está mucho mejor desde que su hermana está de vuelta en la mansión y nada debe cambiar si no quieren que el pequeño se vuelva muy introvertido. Mientras, Melis se encuentra el cadáver de Tekin y recoge todas sus pertenencias para poner en marcha un nuevo plan: hacer llegar un paquete a la mansión a nombre del mafioso con los pasaportes y los billetes de avión. Finalmente es Levent quien abre ese paquete y se pone hecho una furia cuando se da cuenta de que Meryem les iba a volver a abandonar.

El empresario decide que ya no le importa lo que le pueda pasar a la joven: Meryem tiene que marcharse de esa casa, aunque corra peligro si se va. Pero no puede permitir que Ömer se siga encariñando de una mujer que ha demostrado no tener ningún tipo de escrúpulo.