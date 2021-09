Melis se está quedando sin ideas para deshacerse de Meryem. Ahora su objetivo es que Ulviye interceda por ella ante Levent para que no la abandone para irse con la hermana de Ömer. Hülya coopera en favor de su hermana por miedo a que salga a la luz todo lo que ella hizo en el pasado. ¿Conseguirán convencer a la madre de los Metehanoğlu para que impida que Levent y Meryem acaben juntos?

La noticia puede tener consecuencias para Meryem, que ya no tendría que huir a Italia, pero la joven sigue pensando que lo mejor para todos es alejarse de la mansión y empezar de cero lejos de allí. Por segunda vez, el padre y la hermana de Ömer se dirigen al aeropuerto, aunque esta vez es Levent el que para el coche para impedir que Meryem se vaya.

Melis enloquece con las noticias de su prometido. La fotógrafa ha perdido la única baza que tenía: hacer creer a todos que Tekin seguía vivo, y además Levent ha hecho que la joven se quede en Estambul. Todos en la mansión se han enterado ya del fallecimiento del mafioso y la hermana de Hülya le pide ayuda a Ulviye para que Levent no se le escape ahora que nada le separa de Meryem.

Meryem ha cedido ante Levent y finalmente no se irá a Italia. Por fin podrá empezar de cero sin las amenazas constantes de Tekin. Sin embargo, ambos saben que, aunque no estarán separados, tampoco podrán reanudar su historia de amor. Eso parece ser suficiente para ambos por ahora, pero ¿volverá a hacer Melis de las suyas para separar aún más a la pareja? ¿Dará Levent el paso y romperá su compromiso con la fotógrafa? Si quieres saber qué es depara el destino a Meryem y Levent, no te puedes perder los próximos capítulos de ‘Ömer, sueños robados’. De lunes a viernes a las 22:00 horas, en Divinity.