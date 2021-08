Ayşe no puede soportar más ver a su amiga en esa condición y tiene claro que debe contarle todo a Levent, que está esperando en el despacho. Pero Meryem le para los pies en cuanto escucha sus intenciones : “Dile que estoy enamorada de Tekin, que soy muy feliz. Prométeme que no le vas a contar nada”, la joven ha aguantado mucho para que ahora se eche todo a perder.

El regreso de Hülya a la mansión no es una buena noticia para nadie. “Pienso borrarte de esta casa y de mi vida. No quedará ni rastro de ti”, piensa Bahadır cuando ve a su mujer entrar en su habitación. Melis, por su parte, está de los nervios, no puede permitir que su hermana diga sin querer algo que pueda complicarle la vida después creer que ya lo tenía todo controlado.