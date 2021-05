Levent y Meryem, amenazados de muerte por los secuestradores, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Levent ha conseguido el dinero pero eso no ha bastado para poner a salvo a Meryem. "Nunca dejamos testigos. Quien sabe si luego iréis a comisaría. Matadlos", dice uno de los secuestradores. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' , Levent y Meryem tendrán que enfrentarse a sus secuestradores y buscar la forma de escapar sanos y salvos de unos hombres que les retienen a punta de pistola. ¿Podrán lograrlo? ¿Qué pasará con ellos?

No faltes a tu cita con Ömer, en Divinity

Cinco años después de su secuestro, la vida ha colocado de nuevo a Ömer en el lugar que le corresponde. El pequeño ha regresado a su hogar, a la mansión de los Metehanoğlu, su verdadera familia. Sin embargo, su verdadera identidad aún no ha sido descubierta y si Melis se sale con la suya podría no ser descubierta jamás. Si quieres saber qué ocurre entre los protagonistas de 'Ömer, sueños robados' no puedes faltar a tu cita. De lunes a viernes a las 19:30 horas, en Divinity.