Levent se arrepiente de su comportamiento con Meryem, en el próximo capítulo

Aunque el empresario cree que Meryem le ha ocultado el regreso de Ömer, no puede dejar de pensar en ella: “Lo he estropeado todo” , se dice. Mientras, Meryem tampoco puede dejar de pensar en todos los momentos que ha compartido con él, aunque sabe que nunca va a volver a ser como antes.

Ömer se queda en Estambul

La relación entre Meryem y Levent, que estaba completamente destruida, parecía que podía volver a tener una oportunidad cuando el padre de Ömer recapacita : “No pienso dejar que esto acabe con nosotros. Esta vez no dejaré que te alejes de mí. No pienso rendirme”. Pero cuando ve a Ömer de vuelta, vuelve a sentirse traicionado por ella : ¿Cómo ha podido no avisarle de algo tan importante?

La historia de Levent y Meryem, de lunes a viernes, en Divinity

Levent ha vuelto a dar un paso hacia atrás con respecto a Meryem. Está muy decepcionado por no haberle contado que Ömer finalmente no se va a Alemania. Pero Cemil le pide que no se rinda, que no puede vivir sin ella y que vuelva a intentarlo. ¿Hará caso el empresario a su amigo? ¿Se darán Meryem y Levent una segunda oportunidad? No te puedes perder los próximos capítulos de 'Ömer, sueños robados' para averiguarlo. De lunes a viernes a las 20:00 horas, en Divinity.