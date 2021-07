Llega el gran día: Levent sale de la cárcel y Meryem se casa con Tekin, en el próximo capítulo

Después de algo más de dos meses, Levent sale de prisión . Pero la sensación es amarga: Meryem no está a su lado y no va a volver. Para la joven también ha llegado un día muy importante: “Hoy será el día de nuestra boda” , le dirá a Tekin.

Pero Levent lo único que sabe es que lleva dos meses metido en una celda sin saber nada de ella y no puede más. Por suerte, Mehmet, uno de sus compañeros de calabozo, le facilita un móvil con el que llamarla. Los dos se escuchan por primera vez después de semanas, pero Meryem no puede explicarle la razón de su comportamiento: “Así es mejor para los dos. Con el tiempo lo entenderás. No me llames más, por favor”.