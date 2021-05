Levent se sincera con Cemil, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados': "Estoy enamorado de Meryem"

El rescate de Meryem

Tras intentar localizar sin éxito a Meryem, Levent está convencido de que la joven está en casa de su padre. No se equivoca, Durmus la retiene y la tiene amenazada. "Maldita seas tú y tu cabezonería. ¿Crees que con tu minúsculo cerebro vas a conseguir algo?", le grita a su hija, a la vez que le asegura que mientras no acepte trabajar con Tekin no saldrá de allí.

Pero se equivoca. Levent llega justo a tiempo para sacarla de ese infierno. El empresario se enfrenta a Durmus y la rescata. "No pasa nada, tranquila. No tengas miedo, ya estoy aquí", le dice a la joven mientas advierte a su padre que no vuelva a acercarse a ella. "No volverás a ponerla un dedo encima. Mientras yo viva no volverás a hacerle daño".