En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' , descubriremos cuál es la resolución del juicio y si Levent puede volver finalmente a la mansión. Además, Melis se enfrentará a Tekin : esto no era lo que ella quería, no quiere ver a Levent en la cárcel. Esta diferencia de opiniones entre los socios llevará su relación al límite.

La policía llega a la mansión y a la empresa de los Metehanoğlu con una orden de registro, aunque Melis ya se ha encargado de esconder todas las pruebas que puedan perjudicarla en una almohada de la cama de su hermana, donde tiene claro que la policía no va a mirar. Y aunque, de momento, no se ha podido relacionar el suceso con Melis, poco a poco van saliendo pruebas que apuntan hacia Hülya , aunque por el momento nadie sospecha de ella.

Después de más de un mes, llega el día del juicio y Levent está convencido de que va a ser liberado. No puede ir a la cárcel por algo que no ha hecho. Pero de momento las cosas no pintan nada bien para el padre de Ömer: han encontrado un gemelo suyo en el cuerpo de la víctima, Kudret fue encontrado muy cerca de la mansión y las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día no están por ninguna parte. Tekin ha dejado todo bien atado para que parezca que Levent es el culpable.