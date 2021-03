Levent sufrirá una crisis y dejará la empresa en manos de Hülya, en el próximo capítulo de 'Ömer sueños robados'

Cada tarde a partir de las 19:15 horas, un nuevo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Emre Mete Sönmez es el joven actor que da vida a Ömer

Gizem Arıkan y Ali Yasin Özegemen son Meryem y Levent en esta emocionante historia

Con la aparición de Ömer en su vida, Levent empieza a retomar su vida. Pero las cosas no serán sencillas. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' , el empresario intentará afrontar todos sus miedos y regresar a la empresa donde asesinaron a su mujer y secuestraron a su hijo pero no podrá hacerlo. Su tragedia personal podría favorecer los planes de Hülya y dejar la empresa en sus manos. ¿Qué pasará ahora?

Aumenta la tensión entre Meryem y Levent

La llegada de Meryem a la mansión no hace más que tensar la situación con Levent. El empresario sigue dudando de las intenciones de la joven y le advierte de que seguirá cada uno de sus pasos para saber cuándo cometerá un error. "Te voy a vigilar de cerca. Soy el único en esta casa que sabe qué clase de persona eres".

La situación es cada vez más complicada entre ellos y un simple tropezón de Ömer mientras juega con su hermana provocará un nuevo enfrentamiento "¿Has venido a jugar o a trabajar? No pienses que te quedarás aquí para siempre. Al primer error te irás. No dejarás de coger cosas que no te pertenecen y en ese momento tu aventura en esta casa llegará a su fin. Estarás donde te mereces", le dirá.

Hülya y Bahadir, en el punto de mira

Pero Meryem no es el único frente abierto que tiene Levent, que empieza a conocer los detalles sobre la delicada situación de la empresa. Si no interviene será imposible salvarla. "El futuro de la empresa está en tus manos y si cruzas esa puerta seguro que cambiará todo", le dice su amigo mientras Hülya intenta convencerle para que no acuda a la reunión.

El plan de Durmus

Por otro lado, Levent no será el único problema de Meryem. La vida de la joven se cumplicará cuando su padre descubra que ha empezado a trabajar en una mansión. Dispuesto a quedarse con todo el dinero que gane, Durmus traza un plan y convence a Tekin de que si paga la deuda dejará de verla. Angustiado por la posibilidad de dejar de verla, el mafioso organiza otro plan para que Meryem no pueda alejarse de él. así que Tekin organiza otro plan por su parte.

