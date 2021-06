La relación entre Levent y Meryem va a pasar por uno de sus peores momentos. El futuro de Meryem en la mansión pende de un hilo . Pero Levent tiene claro que no quiere a mentirosos en su vida. Ulviye también está muy decepcionada con la joven, aunque la hermana de Ömer intentará defenderse: “Mi mayor miedo en la vida es perder a Ömer” .

Mientras, Aslı y Bahadır siguen ajenos a todo. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' , veremos cómo ella está dispuesta a aprovechar la oportunidad que se le presenta con el marido de Hülya. Además, Doğan descargará toda su frustración en Tekin por no asumir el rechazo de Ayşe y sufrirá las consecuencias por ello.

El golpe de efecto de Melis

Todo ha estallado por los aires en 'Ömer, sueños robados'. Cuando Levent estaba a punto de pedir matrimonio de Meryem en un precioso campo, Melis aparece. Y no viene sola, con ella llega Nurgül dispuesta a contarle a Levent que es la madre de Ömer y que Meryem lo ha estado ocultando. Levent no puede creerse lo que oye. “Cada minuto que pasa pierdo mi confianza en ti. Respóndeme y dime si queda algo entre nosotros que se pueda salvar” le dice el empresario a la joven, que no puede retener las lágrimas. Y es que Tekin ya se lo había dicho a Melis: “Un hombre cuyo corazón ha sufrido, controla sus sentimientos, aunque esté enamorado”.